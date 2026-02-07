Зеленский пообещал отчитываться перед ЕС

Украина будет информировать лидеров Европейского союза (ЕС) о переговорах с Россией и США. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, Украине необходимы действенные гарантии безопасности. Он добавил, что партнерам Киева следует и дальше «быть активными» и способствовать мирному процессу.

Ранее Зеленский раскритиковал работу противовоздушной обороны Украины после российского удара по объектам энергетики.