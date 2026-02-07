В Бангладеш зафиксирована смерть от вируса Нипах

В Бангладеш зафиксирован летальный случай, связанный с вирусом Нипах; вспышка заболевания последовала за аналогичными случаями в соседней Индии.

Пожилая пациентка, возраст которой оценивался в 40-50 лет, обратилась в медицинское учреждение в январе с жалобами на лихорадку, мигрень, чрезмерное слюноотделение, спутанность сознания и конвульсии. Её жизнь оборвалась через неделю, а вирус Нипах был идентифицирован врачами лишь на следующий день после наступления смерти.

Несмотря на то, что женщина не совершала поездок, она употребляла неочищенный сок финиковой пальмы, что могло послужить причиной заражения. Все 35 человек, имевших контакт с умершей, находятся под медицинским наблюдением, их анализы дали отрицательный результат. В связи с распространением вируса, в авиагаванях азиатских стран усилен контроль за прибывающими пассажирами.

Летальность вируса Нипах варьируется от 40% до 70%.

Эффективная защита от инфекции затруднена из-за отсутствия разработанной вакцины и специфических терапевтических средств. Основными переносчиками вируса считаются летучие мыши, а также продукты питания, загрязненные их экскрементами.