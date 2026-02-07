Зеленский обратился к Западу на фоне блэкаута на Украине

Энергетические объекты на Украине получили значительные повреждения в результате субботних взрывов. Это повлияло на ситуацию на всей территории. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает РБК.

В субботу вечером Зеленский оценил удары ВС РФ по объектам, связанным с вооруженными формированиями и ВПК Киева.

«Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, повреждения получили также энергетические объекты, от которых «зависит работа украинских атомных станций». Зеленский призвал оказать «реальное давление на Россию».

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Целями стали также предприятия военно-промышленного комплекса Украины.