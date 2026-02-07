В США раскрыли, с каких мер начнется восстановление Газы

Восстановление Газы будет проходить ускоренными темпами, люди будут переселены из опасных районов, рассказал журналистам New York Post посол США в Израиле Майк Хакаби.

Дипломат подчеркнул, что властям наконец-то удалось вернуть заложников. Соответственно, добавил он, теперь все начнет двигаться гораздо быстрее.

«Это не будет единичным событием, это будет процесс. Люди начнут переселяться из действительно опасных районов — красных зон — в зелёные зоны. Строится жилье. Коммунальные службы будут восстановлены», — разъяснил посол.

Вместе с тем, признал Хакаби, восстановление анклава — колоссальная задача и она может занять 10 лет.

«Мы говорим о годах. Это может занять два-три года. Это может занять 10 лет», — уточнил дипломат.

По словам посла, сроки зависят от того, какие страны примут участие в восстановлении анклава. Он подчеркнул, что Газа могла бы стать Сингапуром, вместо этого участники конфликта превратили ее в Гаити.

