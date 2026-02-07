Украина фактически превратилась во врага Венгрии из-за стремления лишить Будапешт российских энергоресурсов, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Правительству Украины следует понять, заметил премьер, что ему необходимо прекратить практику давления на Брюссель, отказаться от требований об отключении Венгрии от дешевой российской энергии.

«Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так поступает не противник, а враг Венгрии», — разъяснил Орбан.

Ранее глава кабмина признал, что не сможет найти взаимопонимания с Владимиром Зеленским, который получает всемерную поддержку от Запада, но не смог добиться успехов ни в политике, ни в экономике, ни на фронте.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, в свою очередь, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России.

По его оценке, это решение будет иметь трагические последствия для венгерской экономики в целом.