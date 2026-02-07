МАГАТЭ подтвердило проблемы с энергопитанием на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в социальной сети Х.

"Украинские АЭС сегодня утром снова снизили выработку электроэнергии после того, как возобновившаяся военная активность повлияла на электрические подстанции и привела к отключению некоторых линий электропередачи", - отметил Гросси.

Глава агентства призвал все стороны к сдержанности. Он подчеркнул, что эскалация ситуации в энергетической системе создает серьезные риски для ядерной безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночных ударах по стране российские войска использовали более четырехсот беспилотников и порядка сорока ракет разных типов. По его словам, основными целями становились объекты энергетической системы — электросети, генерирующие мощности и распределительные подстанции.