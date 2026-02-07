Орбан выступил с предостережением для Украины

Венгрия не даст Украине и другим странам относиться к ней высокомерно. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире канала М1.

По словам политика, какое-то время тому назад венгерские власти «выглядели как слабаки» и допускали высокомерное обращение в свой адрес. Орбан объявил, что теперь наступило другое время.

«Это в прошлом. Лучше это понимать всем нашим соседям, особенно Украине», — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не станет отправлять войска на Украину после завершения конфликта, так как это бы означало прямую конфронтацию с Россией.