Телефонный звонок известных российских пранкеров брату мэра Киева, боксеру Владимиру Кличко, раскрыл ужасные подробности о внутренней кухне украинской политики. Об этом пишет Berliner Zeitung.

По данным газеты, Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили боксеру от имени неназванного польского чиновника. В беседе с ними Владимир раскритиковал политику действующего правительства.

«Кличко пожаловался, что коррумпированные структуры серьезно мешают международной поддержке Украины. Это серьезная проблема для главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку средства, по всей видимости, незаконно присваивались даже в военное время», — отметил автор статьи.

Беспокойство вызывают не только заявления о системной коррупции, заметил автор статьи. Помимо этого, добавил он, Владимир Кличко признался, что заменяет брата во время различных официальных встреч с другими мэрами и чиновниками.

«На протяжении десятилетий коррупция остается одной из самых серьезных социальных проблем Украины», — пояснил публицист.

По его оценке, несмотря на частые обещания провести реформы, международную поддержку в борьбе с взяточничеством, ситуация осталась прежней — во многих сферах администрации и вооруженных сил сохраняются глубоко укоренившиеся коррупционные структуры.