МИД Армении высказался об отношениях с Россией

Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Об этом говорится в заявлении МИД республики, сообщает ТАСС.

Армянские дипломаты обнародовали заявление, обсудив итоги 2025 года с премьером Николом Пашиняном.

«Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету», — сказано в документе.

В МИД отметили, что в прошлом году Армения развивала отношения с традиционными партнерами и стремилась осваивать новые направления.

Накануне посол РФ в Ереване Сергей Копыркин высказался о членстве Армении в ОДКБ.