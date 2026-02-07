Орбан пообещал сделать все, чтобы Венгрию не лишили права вето в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал на митинге, что пока он жив и находится у власти, у Венгрии не отнимут право вето в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина заметил, что право вето — это фундаментальное право согласно учредительному договору Евросоюза.

«Каждый день слышно, что это часть давления, что это затрудняет европейское сотрудничество, поэтому не должно быть никаких вопросов, особенно в сфере внешней политики, где требуется единогласное решение. И я с этим не согласен», — разъяснил Орбан.

По его словам, для изменения правила, согласно которому для определенных вопросов и всех вопросов внешней политики требуется единогласие, на решение простым большинством тоже требуется единогласие.

«Так что, пока я жив и нахожусь у власти, этого не будет», — подчеркнул премьер.

Орбан заметил, что Брюссель не смог его уговорить изменить позицию, поэтому теперь стремится сместить его с поста по итогам выборов.

Вместе с тем, пояснил глава кабмина, в случае прихода к власти венгерской оппозиции достаточно будет один раз одобрить в Брюсселе изменение правил голосования, и право вето как институт перестанет существовать.