Орбан рассказал о просьбе Клинтона по Югославии

В 1999 году президент США Билл Клинтон просил Венгрию открыть второй фронт против Югославии, но Будапешт наотрез отказался. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

Орбан рассказал об этом эпизоде, когда выступал на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. По его словам, в 1999 году ему позвонил Клинтон.

«Он просил открыть второй фронт, южный фронт с точки зрения южной Венгрии, и атаковать сербов, открыв этот фронт, чтобы мы могли обстреливать их из Венгрии через Воеводину», — сказал премьер.

Однако Орбан и его правительство не захотели участвовать в войне и отказались. Клинтону объяснили, что в случае открытия второго фронта 300 тысяч венгров, проживающих в Воеводине, стали бы врагами для своих сограждан. Они попали бы в плен, а города на юге Венгрии подверглись бы ответным обстрелам.

«Если бы у нас тогда был премьер-министр, который бы мог говорить только "Да, сэр", то мы бы все погрязли по уши в этой войне», — отметил Орбан.

По словам премьера, Клинтон больше никогда не поднимал эту тему.

Югославия-99. Как США разжигали Балканский конфликт

Орбан занимал пост премьера Венгрии в 1998-2002 годах. Это был его первый срок.