Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада во время пятничной молитвы.

«Лукашенко в соболезновании Шахбазу Шарифу подтвердил солидарность Белоруссии с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Ранее сообщалось о взрыве в мечети в Исламабаде, в результате которого погибли люди.

Также стало известно о другом теракте в Пакистане — нападении смертника во время свадебной церемонии, повлёкшем жертвы среди мирных жителей.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом у мечети в Исламабаде.