Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней
Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены «Укрэнерго»
В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.
В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.
Ранее о снижении выработки электроэнергии украинскими АЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Минэнерго Украины предупредило жителей Киева о наступлении тяжелых дней
Ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми. С таким предупреждением выступило Министерство энергетики Украины.
Как рассказали в ведомстве, ситуация с электроснабжением по-прежнему остается очень сложной. После российских ударов произошла большая потеря мощностей, результатом которой стал значительный дефицит электроэнергии.
Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа Минэнерго Украины
В министерстве подчеркнули, что энергетики прикладывают все усилия с целью вернуть электричество в дома граждан.
С аналогичными словами обратился к населению мэр Киева Виталий Кличко.
Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева Виталий Кличко мэр Киева
По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.
Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема страны в результате взрывов была повреждена.
Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения Владимир Зеленский президент Украины
Зеленский также подчеркнул, что повреждены и те энергетические объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.
Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.
Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Они вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.