«Укрпочта» попала в скандал

«Укрпочта» оказалась в центре скандала после публикации фотографий школьниц в откровенных нарядах на фоне рассекреченных документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщили украинские СМИ.

© president.gov.ua

В честь Дня всех влюбленных служба разместила фото, которые вызвали бурную реакцию пользователей социальных сетей.

— Как заявляют в компании, идея основана на ностальгии по школьным годам... Однако пользователи Сети возмутились тем, что девочки-подростки на фото выглядят слишком «сексуализированными», — говорится в материале.

По информации СМИ, в результате скандала «Укрпочте» пришлось удалить одну из публикаций, на которой была изображена школьница в мини-юбке, передает РИА Новости.

СМИ сравнили зарплаты главы "Укрпочты" и Трампа

Ранее в Киеве неизвестные подожгли два отделения «Укрпочты» из-за возможной рассылки повесток от военкоматов. Как сообщил писатель Андрей Кокотюха, неизвестные облили двери мазутом, а потом подожгли. Он также рассказал, что параллельно горело еще одно отделение. Мужчина не сообщил подробностей происшествия, представители «Укрпочты» также не стали комментировать инцидент.