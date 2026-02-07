Киев, как пишет местное издание "Страна.ua", специально затягивает перемирие, дожидаясь переключения внимания Вашингтона на выборы в Конгресс.

В публикации говорится, что власти страны видят в потенциальном давлении со стороны Трампа большую угрозу, и по этой причине выбрали тактику затягивания обсуждения условий завершения конфликта. Они постараются, как предполагает издание, дотянуть до момента, когда главе Белого дома из-за предвыборной кампании в Конгресс и «прочих возможных проблем» будет «не до Украины».

Зеленскому доложат о пунктах плана, которые "нельзя озвучивать по телефону"

Киев, как отмечается, собирается при помощи европейцев и республиканских "ястребов" развернуть Трампа в сторону «давления на Россию», использовав для своего плана разногласия между РФ и Штатами по некоторым вопросам.