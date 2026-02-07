На Украине начались проблемы с интернетом

На Украине зафиксированы проблемы с интернетом. Об этом пишет в соцсети X международная служба мониторинга доступа к сети NetBlocks.

© Газета.Ru

В посте уточняется, что перебои в интернет-подключении произошли в западных регионах республики.

До этого власти Ивано-Франковска, расположенного в этой части страны, призвали жителей готовиться к проблемам с электроснабжением и запасаться водой. А в Ровненской области после прилета пропал свет.

На этом фоне компания «Укрэнерго» предупредила, что в большинстве регионов республики после серии взрывов утром 7 февраля введены аварийные отключения электроэнергии. Их причиной тоже стали прилеты по инфраструктуре.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.