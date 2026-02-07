Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с чиновником США за несколько часов до ареста

Финансист Джеффри Эпштейн за несколько часов до ареста обсуждал с главным стратегом США Стивеном Бэнноном съёмки документального проекта на своем острове Литл-Сент-Джеймс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы минюста США.

Бэннон переписывался с Эпштейном в iMessage утром 6 июля 2019 года.

«Если получится, можем ли мы снять материал на острове?» — спросил главный стратег США.

Через несколько секунд Эпштейн ответил утвердительно, и собеседники принялись обсуждать график ближайших дней.

Однако вечером того же дня диалог прервался. Эпштейн написал, что все планы отменяются, и на вопросы Бэннона больше не отвечал.

Предполагается, что документальный фильм должен был представить Эпштейна в благоприятном свете. Финансист хотел, чтобы на видео попало его общение с известными интеллектуалами на темы науки и международной политики. Фильм так и не был снят, но существует двухчасовое необработанное интервью с Эпштейном, записанное для этого проекта.

Главный стратег США Стивен Бэннон считался одним из наиболее влиятельных советников Дональда Трампа во время его первого президентского срока.