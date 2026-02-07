На Украине разворовали 246 миллионов гривен на военной системе "Колокол"

Генералы ВСУ обвиняются в хищении 246 миллионов гривен, выделенных на разработку автоматизированной системы "Колокол". Согласно информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), эти средства были выведены в ходе создания данного программного обеспечения для нужд украинских военных.

В списке лиц, имеющих статус подозреваемых, значатся высокопоставленные офицеры: бывший заместитель начальника Генерального штаба, экс-глава войск связи, а также бывший руководитель управления по автоматизации Генштаба. Помимо них, под следствие попал и директор компании-подрядчика.

Официально имена фигурантов дела не публикуются.

Проект "Колокол" предусматривал создание системы для сбора и обработки информации о Вооруженных силах Украины, включая отображение оперативных данных на картах и автоматизированное формирование отчетной документации. Соответствующее соглашение было заключено еще в 2016 году.

За время реализации проекта, неоднократные изменения в технических требованиях привели к значительному увеличению стоимости разработки, которая превысила первоначальную смету на 415 миллионов гривен. Несмотря на существенные финансовые вложения, система "Колокол" до сих пор не функционирует должным образом и не выполняет поставленные перед ней задачи.