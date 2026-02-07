Президент США Дональд Трамп назвал себя "самым нерасистским президентом за долго время", комментируя публикацию с видео, где его предшественник Барак Обама (2009 - 2017 гг) и его супруга Мишель изображены в виде обезьян. Об этом сообщает NBC News.

Республиканец заявил, что получил поддержку со стороны чернокожих в США благодаря ряду принятых мер в отношении афроамериканского населения. Так Трамп напомнил, что он провел реформу уголовного правосудия, обеспечил финансирование исторически афроамериканским университетам, чего никто не делал до него.

Именно поэтому, считает политик, он получил самое большое количество голосов от чернокожих американцев за многие десятилетия. Президент подчеркнул, что, в отличие от предшественника Джо Байдена, полностью контролирует происходящее в администрации и уверен в успехах экономической политики. 6 февраля Трамп разместил на платформе Truth Social короткий видео ролик продолжительностью около минуты. В нем он утверждает о якобы фальсификациях голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу Джо Байдена. В финальной части видео в нескольких кадрах появились Барак и Мишель Обама, изображенные в образе обезьян, под звуки песни "The Lion Sleeps Tonight" из мультфильма "Король Лев". Видео вызвало широкую критику, в том числе со стороны некоторых республиканцев, из-за дегуманизации людей африканского происхождения. При этом Белый дом первоначально защищал публикацию, назвав ее "мемом", но затем пост был удален — спустя примерно 12 часов после появления.