По данным портала "РИА Новости", Генеральный секретарь Североатлантического альянса прилагает усилия, чтобы сделать любое возможное соглашение с Российской Федерацией по украинскому вопросу нереализуемым.

© Московский Комсомолец

Боевой тон заявлений Марка Рютте, прозвучавших в Верховной Раде, указывает на предполагаемый тайный замысел военного вмешательства со стороны блока с целью усиления противостояния, как отмечает издание Strategic Culture.

Ранее, на переговорах в Абу-Даби, Россия и Украина договорились об обмене 314 пленными. Об этом сообщило Минобороны РФ. По мирному соглашению пока продвижения нет — проблема пока что остаётся прежней.