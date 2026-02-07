Зеленский рассказал подробности о переговорах по Украине

США хотят завершить конфликт на Украине до лета 2026 года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю.

По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год и произойдет это посредством дипломатии.

США и Украина обсудили заключение мира весной

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее появились кадры с первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби.