Экс-премьера Британии обвинили в участии в оргии Эпштейна

Бывший премьер-министр Британии участвовал в сексе втроем с Гислен Максвелл — помощницей скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил королевский историк Эндрю Лоуни в новом подкасте Daily Mail Deep Dive.

Историк рассказал, что «слышал много разговоров о сексе втроем, в котором участвовали британский премьер и Гислейн». При этом он не назвал фамилию премьера, и ведущий решил уточнить, кто имеется в виду.

«Бывший премьер-министр, но это не Уинстон Черчилль», — уклончиво ответил Лоуни.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер рискует весной потерять пост из-за громкого скандала, связанного с бывшим британским послом в США Питером Мандельсоном. Дипломат оказался замешан в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна.