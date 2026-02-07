США и Украина обсудили заключение мира весной

Переговорщики США и Украины обсудили возможность прекращения конфликта на Украине уже весной 2026 года. При этом мирное соглашение будет вынесено на всенародное голосование, которое ничего не гарантирует, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что любая сделка будет вынесена на референдум на Украине. При этом избиратели одновременно будут голосовать на президентских выборах.

«Два источника сообщили, что американские и украинские чиновники обсуждали возможность проведения национальных выборов и референдума в мае. Однако несколько источников, знакомых с переговорами, назвали предложенный США график фантастическим», — пишет Reuters.

Украинские избирательные органы прогнозировали, что организация выборов в нынешних условиях займет около шести месяцев.

Между тем главным препятствием для мира является отсутствие ясности относительно восточной части Донбасса, сообщили несколько источников.

«Пока нет прогресса по территориальному вопросу», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Также Киев требует Запорожскую АЭС, расположенную на территории новой России.

«Россия выступила против американского предложения, согласно которому Вашингтон контролировал бы станцию и распределял её энергию как между Россией, так и Украиной. Москва настаивает на контроле над станцией, одновременно предлагая Украине дешёвую электроэнергию — предложение, которое Киев считает неприемлемым», — сообщил источник.

Reuters отмечает, что даже если эти вопросы будут решены, «украинские избиратели всё равно могут отклонить любые территориальные уступки, которые будут вынесены на референдум».