Глава аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максуини ушел в отставку на фоне скандала вокруг связей экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом стало известно из письма Максуини, разосланном британским СМИ, которое приводит Sky News.

В письме Максуини заявил, что после тщательных размышлений принял решение покинуть правительство. Он назвал назначение Мандельсона ошибкой, которая нанесла ущерб правящей партии, стране и подорвала доверие к политике в целом.

Максуини взял на себя полную ответственность за одобрение этой кандидатуры, отметив при этом свое полное доверие премьер-министру Стармеру.

"Хотя я и не контролировал процесс проверки, я считаю, что теперь этот процесс должен быть в корне пересмотрен", – добавил он.

Поводом для расследования послужила публикация последней партии документов по делу Эпштейна в США. Британские журналисты выяснили, что в 2009 году Мандельсон, занимая пост министра по делам бизнеса, переслал внутренний правительственный документ Эпштейну. В связи с этим сейчас британская полиция ведет уголовное расследование в отношении экс-посла.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Вместе с тем никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.