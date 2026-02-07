Украина запросила аварийную поддержку энергосистемы у Польши

Энергоблоки Бурштынской и Добротворской электростанций были переведены в режим пониженной нагрузки. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, пояснив, что персонал станций принял решение о разгрузке оборудования для стабилизации работы системы.

© Московский Комсомолец

На фоне возникших проблем диспетчерская служба «Укрэнерго» обратилась к Польше с запросом на аварийную поддержку энергосистемы. Речь идёт о временной помощи, необходимой для компенсации дефицита мощности и удержания баланса в сети.

По данным главы энергетического ведомства, по всей стране уже задействованы от четырёх с половиной до пяти очередей аварийных графиков отключений электроэнергии. В восточных и северных регионах дополнительно введены специальные режимы, предусматривающие более жёсткие ограничения подачи света.

Ранее в разных частях Украины была зафиксирована серия взрывов. Сообщения о них поступали с запада страны — из районов Бурштына и Ровно, а также из центральных областей, включая Винницу и Елизаветград, что дополнительно осложнило ситуацию в энергетическом секторе.