Reuters: Зеленский верит в победу на выборах президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский открыт для идеи проведения президентских выборов в стране и уверен в своей победе. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщили в Reuters со ссылкой на источник.

— Зеленский, чья поддержка снизилась с начала конфликта, но по-прежнему значительно превышает 50 процентов, уверен в своей победе, — говорится в материале.

По информации пяти чиновников, во время переговоров в Абу-Даби делегации Украины и США обсудили возможность одновременного проведения выборов и референдума, на котором представят мирное соглашение. При этом американская сторона предложила сделать это в мае.

Согласно оценкам нескольких информированных лиц, соответствующий график выглядит нереалистичным. Это связано с тем, что «американцы слишком спешат», так как подготовка потребует значительно больше времени, передает агентство.

В декабре 2025 года украинский лидер пообещал, что уйдет из власти после окончания конфликта на Украине.

Ранее Зеленский также сообщил, что в стране уже наработали законодательные инициативы, которые поспособствуют проведению президентских выборов и референдума в условиях боевых действий. По его словам, к проведению выборов в стране призывает и американский президент Дональд Трамп, но для этого нужно обеспечить безопасность на территории Украины.