Очевидцы сняли пожар на фабрике Порошенко в Киеве после удара ВС РФ

На кондитерской фабрике "Рошен" в Киеве произошел пожар после ночного удара армии России по украинской энергетике.

Очевидцы сняли возгорание в производственных корпусах. Над фабрикой поднимается густой дым, на зданиях видны ответы синих мигалок оперативных служб, слышен шум работающих пожарных машин.

Компания "Рошен" принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

После начала СВО фабрики "Рошен" помимо кондитерских изделий освоили выпуск военной продукции, склады холдинга используются для хранения имущества ВСУ, а сам Порошенко не раз хвастался отправкой на фронт тысяч дронов и другой техники.

В ночь на 24 января шоколадная фабрика Порошенко уже попадала под удар - тогда были повреждены производственные корпуса. Минобороны РФ отчиталось о поражении предприятия, занятого сборкой беспилотников дальнего действия.