Китай предупредил США о возможной отмене визита американского президента Дональда Трампа в Пекин, запланированного на апрель, в случае продолжения продажи оружия Тайваню.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

При этом часть американских чиновников считает, что Пекин блефует и не пойдёт на отмену визита.

Собеседники газеты уточняют, что администрация Трампа готовит дополнительный пакет вооружений для Тайваня.

Речь идёт о четырёх системах вооружений, включая ракеты Patriot и NASAMS, на рекордную сумму в $20 млрд.

В середине января Вооружённые силы Китая были приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне прохода американского эсминца через Тайваньский пролив.

Раскрыт главный интерес Трампа в переговорах с Китаем

Китайская армия также провела специальные учения, в ходе которых отрабатывались сценарии действий против руководства Тайваня.