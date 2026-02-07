FT: Китай пригрозил отменой визита Трампа из-за поставок оружия Тайваню
Китай предупредил США о возможной отмене визита американского президента Дональда Трампа в Пекин, запланированного на апрель, в случае продолжения продажи оружия Тайваню.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
При этом часть американских чиновников считает, что Пекин блефует и не пойдёт на отмену визита.
Собеседники газеты уточняют, что администрация Трампа готовит дополнительный пакет вооружений для Тайваня.
Речь идёт о четырёх системах вооружений, включая ракеты Patriot и NASAMS, на рекордную сумму в $20 млрд.
В середине января Вооружённые силы Китая были приведены в состояние повышенной боеготовности на фоне прохода американского эсминца через Тайваньский пролив.
Раскрыт главный интерес Трампа в переговорах с Китаем
Китайская армия также провела специальные учения, в ходе которых отрабатывались сценарии действий против руководства Тайваня.