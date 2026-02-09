Израиль пригрозил ударом по Ирану из-за ракетной программы

Израильские военные предупредили США, что иранская программа создания баллистических ракет представляет для Израиля угрозу, сопоставимую с ядерной. В случае необходимости Тель-Авив готов действовать в одиночку. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в службах безопасности.

По данным издания, во время недавних контактов с американскими коллегами израильская сторона дала понять, что не допустит восстановления Ираном стратегических вооружений в масштабах, угрожающих существованию государства Израиль. Военные подчеркнули, что оставляют за собой право самостоятельно определять формат и момент ответных действий.

Как утверждают источники JP, израильские представители ознакомили США с оперативными концепциями по снижению эффективности иранской ракетной программы. В числе возможных мер назывались удары по ключевым объектам производства и инфраструктуры.

Один из собеседников издания заявил, что Израиль прямо сообщил американской стороне о готовности нанести удар в одиночку, если Иран пересечет установленную Тель-Авивом «красную линию» по баллистическим ракетам. При этом, по его словам, этот порог пока не достигнут, однако ситуация внутри Ирана находится под постоянным наблюдением.

В JP также отмечают, что израильские военные рассматривают текущий момент как «историческую возможность» для нанесения серьезного ущерба ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализации угроз не только Израилю, но и соседним государствам региона.

11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться в США с президентом Дональдом Трампом. Как сообщал офис израильского премьера, в ходе переговоров планируется обсудить контакты Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке, при этом Нетаньяху настаивает на включении в возможные договоренности ограничений по баллистическим ракетам Ирана.

Издание Axios называет визит Нетаньяху срочным, отмечая, что изначально встреча с Трампом была запланирована на 18 февраля, однако израильская сторона попросила перенести ее на более ранний срок.

Ранее Трамп направил на Ближний Восток крупную военную группировку во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, заявив о готовности к силовому сценарию в случае провала переговоров с Ираном. The Wall Street Journal писала, что США также усиливают системы противовоздушной обороны в регионе для защиты своих войск и союзников.

6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана. Несмотря на положительные оценки диалога и договоренность о продолжении консультаций, стороны не смогли снять ключевые разногласия. Тегеран заявил о готовности обсуждать ограничения по обогащению урана, но отказался вести переговоры по ракетной программе, назвав ее вопросом обороны. Вашингтон, в свою очередь, настаивает на том, что приемлемое соглашение возможно только при условии полного отказа Ирана от ядерного оружия.