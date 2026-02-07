На Украине после взрывов ввели аварийные отключения электроэнергии

В большинстве регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».

«В большинстве регионов Украины после прилётов введены аварийные отключения света», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Издание «Общественное» передавало, что утром 7 февраля взрывы были слышны в Ровенской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении теплоэлектростанции в результате ночной атаки 3 февраля, из-за чего без теплоснабжения остались несколько районов города.

По его словам, восстановление Дарницкой ТЭЦ — 4 в Киеве займёт минимум два месяца.