Такаити заявила о намерении Японии заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала «обидным» отсутствие мирного договора с Россией. Об этом она заявила, выступая на 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий» — так в Японии именуют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

— Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию, — заявила Такаити.

При этом в обращении Сигэру Исибы, занимавшего пост премьер-министра в прошлом году, слово «обидный» не использовалось — он ограничился формулировками «очень жаль» и «вызывает сожаление» по поводу отсутствия мирного договора с Россией, передает РИА Новости.

В китайских СМИ ранее сообщили, что отсутствие договора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны рассматривается как аномалия в истории международных отношений. Россия также неоднократно давала понять Токио, что передача Курил невозможна.

До этого помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам.