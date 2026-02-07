Звезду фильма «Один дома» оправдали по обвинению в склонении к проституции

Звезду фильма «Один дома», актера Дэниела Стерна оправдали по обвинению в склонении к проституции. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает TMZ.

В декабре прошлого года артисту выписали штраф за попытку нанять проститутку в отеле в Калифорнии и официально предъявили обвинение.

Представитель окружной прокуратуры округа Вентура сообщил, что уголовное дело прекратили, так как Стерн прошел курсы и перевоспитался.

— Подсудимый сделал то, что должен был сделать. Он окончил курс обучения и заслужил освобождение от наказания. Это стандартная мера наказания для лиц, впервые совершивших правонарушения, связанные с проституцией, — сообщил правоохранитель в беседе с таблоидом.

4 февраля Королевский городской суд вынес приговор трем женщинам, которые работали диспетчерами в притоне с проститутками.

Ранее заведение подобного типа накрыли в Лубянском проезде. Притон функционировал под видом ночного клуба. Организатора борделя задержали и завели уголовное дело. В отношении работавших там девушек составили административные протоколы.