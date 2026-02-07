Президент Украины Владимир Зеленский — марионетка Соединенных Штатов Америки. Именно таким словом охарактеризовали украинского президента немецкие СМИ.

«Зеленский стал марионеткой США в этой грандиозной военной игре: он зависит от внешнего финансирования, а теперь еще и от дипломатии переговорщиков Трампа», — указано в материале издания Focus. Отмечается, президент Украины больше не скрывает своей зависимости от Штатов.

Отмечается, что Зеленский находится в затруднительном положении. Если он выступает за достижение предельно амбициозных военных целей, то рискует сохранить зависимость от поддержки США, тогда как готовность к уступкам способна подорвать его внутреннюю легитимность. На фоне острого дефицита финансовых ресурсов его политический вес заметно снижается, что делает его скорее фигурой представительского, а не командного характера, указано в материале.

Ранее Зеленский на форуме в Давосе подчеркивал ключевую роль США и НАТО в обеспечении безопасности Европы, одновременно критикуя европейские страны за нерешительность и зависимость от Штатов. Об этом сообщала «Национальная Служба Новостей».