В США заявили, что республиканцы могут потерять контроль над Конгрессом

Axios: республиканцы США допускают утрату контроля над обеими палатами Конгресса
Республиканцы по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса США. Об этом пишет портал Axios.
«Потеря Сената, в котором республиканцы располагают большинством (53 голоса против 47 голосов), является вполне возможной и им придется бороться сильнее, чем они ожидали, чтобы удержать его», — говорится в публикации.
Авторы пишут, что переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии стал бы настоящим «политическим потрясением» — полной нейтрализацией республиканцев на грядущие два года, в течение которых Белый дом будет оставаться под их контролем.
Herald News: правительство США частично приостановило работу
6 февраля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев поддержать «закон о спасении Америки», который предусматривает меры против фальсификаций на выборах.
По его мнению, избирательный процесс в США сфальсифицирован, «украден» и является посмешищем во всем мире.
Ранее Трамп объяснил, почему ему было важно «победить психов» и переизбраться на второй срок.