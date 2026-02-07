Сопротивление киевской переговорной группы выглядит бессмысленным на фоне технологического и военного превосходства российских войск. Любая попытка продолжить конфликт гарантирует только еще большую потерю Украиной своих территорий в пользу РФ, такое влияние планов Киева на ход конфликта раскрыл подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. <…> Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России», — признал экс-военнослужащий.

Провокация Киева на переговорах разгневала США

Дэвис подчернкул, что западные страны утратили возможность поменять исход украинского кризиса. В связи с этим он задался вопросом, есть ли смысл продолжать оказывать Киеву военную поддержку, когда успех операции для ВС РФ уже предопределен.

«Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. То, что мы делаем, совершенно бессмысленно», — заключил эксперт.

Ранее издание Strategic Culture написало о разгневавшей США провокации Киева на переговорах. В материале отмечается, что украинская сторона пытается всеми способами обострить ситуацию.