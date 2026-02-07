Трамп назвал «очень хорошими» переговоры по украинскому конфликту

Американский лидер Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Сегодня у нас были очень, очень хорошие переговоры по теме России и Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, «что-то может произойти».

Ранее агентство Reuters писало, что Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года.