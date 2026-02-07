Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшей перспективе может быть отстранён от исполнения обязанностей из-за чрезмерной концентрации на антироссийских настроениях, которые, по мнению эксперта, отвлекают его от решения внутренних проблем страны. Такое заявление сделал профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X.

Учёный выразил мнение, что Стармер, проявляющий резкую неприязнь к России, обречён на политическое поражение и в скором времени будет отправлен в отставку. Он также отметил, что главе британского кабинета министров следовало бы сосредоточиться на внутренних вопросах Соединённого Королевства, в частности на делах, связанных с Питером Мандельсоном и Джеффри Эпштейном, вместо того чтобы вести противостояние с Российской Федерацией.

Стармер признал, что знал о связях бывшего посла в США с Эпштейном

Ранее администрация Кира Стармера официально определила Россию как «непосредственную и актуальную угрозу», что привело к переводу Великобритании в режим повышенной готовности к военным действиям.

В то же время в британской столице разгорелся скандал вокруг Питера Мандельсона, назначенного Стармером послом в США в феврале прошлого года. После обнародования очередной партии материалов по делу Эпштейна министерством юстиции США британские средства массовой информации установили, что Мандельсон в 2009 году, занимая пост министра по делам бизнеса, направил внутренний правительственной документ Великобритании финансовому деятелю Эпштейну. В связи с этим британская полиция инициировала уголовное расследование.

Позднее издание Spectator предположило, что причастность Стармера к сомнительным и скандальным эпизодам может обернуться для него утратой поста премьер-министра. В публикации отмечалось, что его отставка, вероятно, произойдёт до проведения местных выборов в мае.