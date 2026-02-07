Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил о необходимости уступок со стороны Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отвергал эту возможность, но ухудшение ситуации для ВСУ и углубление кризиса в стране могут заставить Киев начать уступать России по некоторым вопросам.

«Он [Зеленский] продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции», — сказал эксперт. Он также допустил, что Украина хочет создать «плацдарм для продолжения борьбы против России».

Reuters: Зеленский верит, что сможет выиграть выборы на Украине

Однако Киев в итоге все равно будет вынужден пойти на компромиссы по многим позициям, подчеркнул Меркурис.

«Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну», — добавил аналитик.

Ранее аналитик Меркурис высказал мнение, что Зеленский мог разозлить главу европейской дипломатии Каю Каллас. По его словам, украинский лидер «наговорил много лишнего» и сделал несколько противоречивых заявлений, в частности, о потерях Киева на поле боя.