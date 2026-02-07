Зеленский заявил, что Украина готова к новой трехсторонней встрече

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби заявил в своем Telegram-канале, что Киев готовится к новым трехсторонним встречам.

© Газета.ru

«Мы готовимся к следующим встречам, ... . Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами», — поделился украинский президент.

Он добавил, что ожидает от украинской делегации доклад по «чувствительным» пунктам переговоров в Абу-Даби.

7 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США и Украина в рамках обсуждаемого плана урегулирования конфликта рассматривают вариант вынесения любого будущего соглашения на всеукраинский референдум.

Американские и украинские переговорщики исходят из того, что итоговый документ должен получить одобрение граждан через прямое голосование. Предполагается, что референдум могут провести одновременно с национальными выборами на Украине.

Один из источников Reuters отметил, что американская сторона настаивает на ускорении процесса. По его словам, при необходимости организацию голосования можно уложить в срок менее чем шесть месяцев.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.