Трамп снял пошлины с Индии, но пригрозил новыми из-за России

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 25‑процентных пошлин на импорт товаров из Индии в обмен на отказ Нью-Дели от закупок российской нефти. Соответствующий документ опубликован на портале Белого дома.

В Вашингтоне объяснили, что решение носит условный характер и может быть пересмотрено, если Индия вернется к закупкам нефти из РФ.

«С 7 февраля 2026 года товары из Индии, ввозимые в США <…> больше не будут облагаться дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25%», — написано в документе.

Трамп при этом увязал сохранение режима без дополнительных ограничений с выводами Минторга США о соблюдении Индией заявленных ограничений.

«Если министр торговли (Соединенных Штатов Говард Латник — прим. URA.RU) выяснит, что Индия возобновила прямые или косвенные закупки нефти у Российской Федерации <...>, он должен рекомендовать, следует ли <...> мне <...> вновь ввести дополнительную адвалорную пошлину в размере 25% на импорт индийских товаров», — указано в тексте.

Ранее американская администрация просигнализировала о намерении отменить торговые пошлины против Индии, введенные Трампом в августе 2025 года. Тогда президент США объявил, что импорт будет облагаться повышенным тарифом, а Индия должна заплатить дополнительный штраф.