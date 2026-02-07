Названа возможная дата проведения на Украине всеобщих выборов

Вашингтон и Киев ведут переговоры о возможном проведении в мае всеобщих выборов на Украине. Также в стране может состояться референдум относительно потенциальных договоренностей об урегулировании конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В материале агентства отмечается, что согласно обсуждаемому переговорщиками США и Украины плану, «любая сделка об урегулировании конфликта будет вынесена на референдум». Он должен пройти одновременно со всеобщими выборами.

Украина требует гарантий безопасности от США - СМИ

Reuters добавляет, что на переговорах в Абу-Даби спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заявили украинской стороне, что «будет лучше, если выборы пройдут очень скоро».

Ранее Пушков заявил, что напряженность украинского конфликта выявила потребность в диалоге Москвы и Вашингтона.