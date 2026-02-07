Киев не намерен заключать договорённость по мирному урегулированию с Российской Федерацией до получения гарантий безопасности от Соединённых Штатов и ряда других государств, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на информированный источник.

Источник заявил, что позиция украинской стороны заключается в том, что никакие договорённости не могут быть достигнуты до тех пор, пока Вашингтон и его партнёры не предоставят Киеву надёжные гарантии безопасности.

Ранее поступали сообщения о том, что в ходе консультаций, прошедших в Абу-Даби 4–5 февраля, украинская делегация настойчиво добивалась получения заверений относительно того, что российские вооружённые силы не предпримут военных действий в отношении Одессы. Предполагается, что данное условие будет закреплено в тексте будущего мирного соглашения.

Двухдневные переговоры в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби продемонстрировали позитивные подвижки в вопросе урегулирования украинского кризиса, отмечает издание Responsible Statecraft (RS). Автор публикации предположил, что российские и украинские представители достигли существенного прогресса на пути к заключению мирного соглашения по итогам второго дня прямых переговоров в Абу-Даби. В материале подчёркивается, что важным свидетельством продвижения переговорного процесса стали сдержанно-оптимистичные высказывания руководителей делегаций России и Украины, которые охарактеризовали прошедшие консультации как содержательные и результативные.

Специальный посланник президента Соединённых Штатов Уиткофф ранее сообщил, что российские, американские и украинские представители в ходе встречи в Абу-Даби достигли договорённости об обмене военнопленными, а сами переговоры оценил как детальные и конструктивные.