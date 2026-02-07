Reuters: США настаивают на скорейшем референдуме на Украине о мире с Россией
Американская переговорная группа во главе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе встреч с украинской стороной в Абу-Даби и Майами рекомендовала провести голосование по мирному соглашению в сжатые сроки.
Об этом сообщают три источника агентства Reuters, знакомые с ходом закрытых переговоров.
Источники подчеркнули, что американская сторона выразила позицию о целесообразности скорейшего проведения совместного референдума и выборов.
Reuters: Киев планировал утвердить мир с Россией на референдуме
Как стало известно, Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года.
Источники также сообщили, что США и Украина обсуждали механизм утверждения любого мирного соглашения Киева с Москвой через всенародный украинский референдум.