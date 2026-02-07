Число оставшихся без света вечером районов Киева возросло

Все больше районов Киева полностью остаются без электричества после шести часов вечера. Об этом сообщило РИА Новости на основе анализа данных Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК).

Отмечается, что Киев и область разделены энергетиками на 10 подгрупп. По сравнению с третьим февраля, шестого числа ситуация ухудшилась для 8 подгрупп. В частности, в трех подгруппах свет отсутствует с 18:00 до 0:00, а еще в одной электричество отсутствует с 16:00.

Масштабный блэкаут произошел на территории Украины

В ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала 2026 года. Серьезные повреждения были нанесены энергетическим объектам в Киеве и области, удары пришлись на несколько тепловых электростанций.