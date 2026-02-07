Reuters: Киев планировал утвердить мир с Россией на референдуме

США и Украина обсуждали механизм утверждения любого мирного соглашения Киева с Москвой через всенародный украинский референдум. Голосование по договорённости при этом прошло бы одновременно с проведением выборов на Украине.

Об этом сообщили пять источников агентства Reuters, пожелавшие сохранить анонимность.

Reuters: США и Украина обсуждали вариант достижения мира с Россией в марте

Как стало известно, Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года.