Reuters: США и Украина обсуждали вариант достижения мира с Россией в марте

Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года. Такую информацию приводит Reuters.

«Однако, учитывая отсутствие согласия по ключевому территориальному вопросу, эти сроки, вероятно, сдвинутся», — пишет агентство, ссылаясь на три источника.

В Кремле отмечают, что двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными.

Даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока нет.