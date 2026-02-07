Reuters: США и Украина обсуждали вариант достижения мира с Россией в марте
Вашингтон и Киев обсуждали перспективы достижения мирного соглашения с Москвой уже в марте текущего года. Такую информацию приводит Reuters.
«Однако, учитывая отсутствие согласия по ключевому территориальному вопросу, эти сроки, вероятно, сдвинутся», — пишет агентство, ссылаясь на три источника.
В России назвали жесткий способ закончить конфликт на Украине
В Кремле отмечают, что двухдневные трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби были конструктивными и очень сложными.
Даты новых переговоров по урегулированию на Украине пока нет.