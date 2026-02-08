Переговоры генсека НАТО Марка Рютте с Соединёнными Штатами о будущем Гренландии — это предательство союзников по альянсу. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, Рютте начал обсуждать вопрос территориальной целостности суверенного государства без какого-либо мандата и без согласия ведущих европейских стран. Политик усомнился, имел ли генсек НАТО право вести такие переговоры от имени альянса.

Картайзер подчеркнул, что подобные действия подрывают доверие как к самому генеральному секретарю, так и к НАТО в целом.

«НАТО была создана для защиты своих государств-членов, а не для их предательства или «продажи», — цитирует его ТАСС.

Евродепутат также отметил, что ситуация вокруг Гренландии уже нанесла серьёзный ущерб отношениям между Евросоюзом и Соединёнными Штатами.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков удивился переговорам президента США Дональда Трампа и Рютте по Гренландии. Он отметил, что на вопрос о том, какое отношение генсек НАТО имеет к Дании или к острову, вряд ли можно найти ответ.