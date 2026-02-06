Эстония запретила въезд в шенгенскую зону через страну тысяче участников СВО

Эстония ввела запрет на доступ в шенгенскую зону через республику еще для тысячи российских военных, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское МВД.

«На этой неделе Эстония ввела запрет на въезд в шенгенскую зону еще для 1 073... воевавших против Украины», — сказано в материале.

12 января министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил о принятом властями Эстонии решении запретить въезд в страну 261 гражданину РФ, принимавшему участие в СВО.

29 января стало известно, что Таллин выступил с инициативой запретить въезд в страны Евросоюза российским ветеранам спецоперации на Украине. Как уточнило издание Politico, в Эстонии опасаются, что после завершения конфликта тысячи людей с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

Ранее Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности».