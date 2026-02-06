Президент США Дональд Трамп удалил ИИ-ролик, на котором был изображен бывший глава Белого дома Барак Обама в образе обезьяны. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Изначально Трамп опубликовал ролик на странице в своей социальной сети Truth Social. Видео было посвящено теме выборов в 2020 году — Трамп неоднократно заявлял, что считает эти выборы фальсифицированными. В какой-то момент в ролике появлялся Барак Обама и его жена Мишель — оба выглядели как обезьяны с человеческими лицами.

Ролик был доступен на странице Трампа в течение 12 часов. Его содержание вызвало шквал критики в адрес главы Белого дома. Позже телеканал CNN сообщил, что этот пост был опубликован по ошибке.

Белый дом прокомментировал скандальный видеоролик Трампа

Ранее Трамп заявил, что стать президентом ему помог TikTok.