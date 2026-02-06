Украинцы заблокировали автобус ТЦК и помогли мобилизованным сбежать

В Ровно машины перекрыли дорогу автобусу ТЦК и помогли мобилизованным сбежать.

В Ровно на Украине два гражданских автомобиля перекрыли дорогу автобусу ТЦК, чтобы помочь сбежать мобилизованным. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

В сообщении уточняется, что две гражданские машины перекрыли дорогу автобусу ТЦК, заблокировав ему выезд, и помогли убежать мобилизованным. Местный военкомат также подтвердил факт инцидента, уточнив, что он произошел в пятницу.

Дальнейшая информация уточняется. Напомним, что в последнее время Киев столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, и случаи принудительной мобилизации участились.